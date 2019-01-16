Vali Bilmez: "Muhtarlardan sadakat bekliyoruz"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, terör örgütü konusunda muhtarların çok dikkatli olmasını ve terörle mücadelede muhtarlardan destek istediğini belirterek, "Yıllardır süren terör ülkemize, bölgemize ve ilimize büyük zarar verdi" dedi.

Sabah saatlerinde İran sınırındaki Saray ilçesine giden Vali Bilmez, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ve ilçe protokolünce karşılandıktan sonra, beraberindeki kamu kurum müdürleri ile birlikte Hükümet Konağı'nı ziyaret etti. Vali Bilmez, burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan ilçenin ekonomik, sosyal, güvenlik, sağlık, eğitim ve yapılan yatırımlar gibi birçok konuda detaylı bilgi aldı.

Vali Bilmez, buradan yine aynı bina içerisinde bulunan İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret edip ziyaret defterini imzaladı. Daha sonra Adalet Sarayı'na geçen Vali Bilmez'in bundan sonraki durağı İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı önünde karşılama mangasını selamlayan Vali Bilmez, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip, Komutanlığın ziyaret defterini imzaladı.

Ziyaretlerin ardından Vali Bilmez, Saray Belediyesi Düğün Salonu'nda ilçede görevli muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda birlik beraberlik mesajları veren Vali Bilmez, sorunların çözümü için büyük gayret sarf edeceklerini söyledi. Terör örgütü konusunda muhtarların çok dikkatli olmasını ve terörle mücadelede muhtarlardan destek istediğini belirten Vali Bilmez, “Yıllardır süren terör ülkemize, bölgemize ve ilimize büyük zarar verdi. Özellikle bu bölgeye her alanda büyük bir zarar verdi. Terörün ortaya çıkardığı sıkıntıları hepimiz yaşıyoruz. Bakın ilimizin en büyük sorunlarından biri işsizlik. İşsizlik sorununu çözmek için bu bölgelere yatırım gelmesi lazım. Bunu için buralarda huzurun sağlanması gerekiyor. Çünkü güvenlik sorunu olan bir yere yatırımcı gelmez. Bunları iyi düşünelim. İnsanlar hepsi kardeştir. Sorunlar silahla, şiddetle çözülmez. Van dünyada doğal ve tarihi zenginlik açısından çok önemli bir yerdir. Van terör ve güvenlik sorunlarıyla değil, tarihi zenginliği, turizmi ve güzellikleriyle anılmalıdır. Biz bunun için çaba göstereceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Muhtarlara başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kurumların büyük değer verdiğine dikkat çeken Vali Bilmez, şunları söyledi:

“Muhtarların şartları, sosyal hakları düzenlendi. Muhtarlar artık sorunlarını direkt olarak en üst makamlara ulaştırabiliyor. Muhtarlar mahallelerinde devletin temsilcileridir. Muhtarlara değer veriyoruz. Muhtarlardan da sadakat bekliyoruz. Herhangi bir terör örgütü ile iltisaklı muhtar istemiyoruz. Bölge bizim. Bölgemize sahip çıkacağız. Kim ilimiz, ilçemiz için iyi işler yaparsa onun yanında olacağız. Aksini yapanların karşısında olacağız. Saray modern bir ilçe olacak ve bizim vitrinimiz olacak.”

Vali Bilmez, toplantı sonunda muhtarlara söz verdi. Muhtarların mahalleleri ile ilgili sorunlarını tek tek not eden Vali Bilmez, ilgili kurumlara da sorunların çözümü için talimat verdi.

Vali Bilmez, muhtarlar toplantısını tamamladıktan sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir kahvehanede vatandaşlarla birlikte çay içen Vali Bilmez, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra Kapıköy Gümrük Kapısı'na geçerek incelemelerde bulunan Vali Bilmez, kapıyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım'dan bilgi aldı. Vali Bilmez, yeni kurulan güvenlik sistemlerini inceleyerek, gar binasını da gezdikten sonra ilçe ziyaretini tamamladı.

Ziyarete Vali Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Akkaş, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Van Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları ve kurum müdürleri de katıldı.