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Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.


Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Tuşba, Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinden gelen muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında muhtarlarla tek tek tanışan, mahallelerdeki sorun ve talepleri dinleyen Vali Bilmez, pandemi kurallarına uyulması hususunda da gerekli uyarılarda bulundu.


Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Orhan Gülaçar ve Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Miraç Kaya da hazır bulundu.

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