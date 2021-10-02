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Vali Bilmez Muradiye'de tekstil fabrikasını inceledi

VAN (İHA) – Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Bakan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapımı devam eden tekstil fabrikasını gezdi.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Muradiye'de yapımı devam eden tekstil fabrikasını inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'dan bilgi aldı. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikada, 150 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

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