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Vali Bilmez, öğretmenlerle telekonferans aracılığıyla görüştü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Öğretmenler Günü dolayısıyla 13 ilçedeki öğretmenlerle telekonferans aracılığıyla görüşerek günlerini kutladı.


Öğretmenler Günü dolayısıyla sabah valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdür Vekili Şahin Uçkan tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenler adına Veli Mehmet Emin Bilmez'e makamında çiçek takdim edildi. Kutlama programı kapsamında Vali Bilmez, Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda öğretmenlerle telekonferans aracılığıyla bir araya geldi.


Vali Bilmez, konuşmasına doğum yaptıktan sonra vefat eden Tuşba ilçesi Yeniköşk Mahallesi'nde görevli öğretmen Ayşegül Ataş'a ve ebediyete irtihal eden öğretmenlere rahmet dileyerek başladı. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığı ve önemine dikkat çeken Vali Bilmez, özellikle bu bölgede öğretmenlik yapmanın zorluk ve sorumluluğunun daha fazla olduğunu söyledi. Öğretmenlerin çocuklara rol model olduğunu anlatan Vali Bilmez, ”Öğretmenler sadece okulda değil yaşantılarıyla ders veriyor. Çünkü çocuklar siz öğretmenlerinin yaşamlarını hayatlarında uyguluyorlar. Ayrıca toplumun değişim ve dönüşümü sizlerin sayesinde olacak. Özellikle kız çocuklarının okullaşması toplumun değişimi açısından çok büyük önem arz ediyor. Burada sizlere çok büyük görevler düşüyor. Ben ilimizdeki öğretmenlerimizin görevlerini en iyi şekilde ifa ettiğine inanıyorum. Öğretmenler olarak kendinize de vakit ayırın. Yaşamak istediklerinizi ötelemeyin” dedi.


Vali Mehmet Emin Bilmez, öğretmenlere de söz vererek görev yaptıkları okullar ve ilçelerle ilgili duygularını aldı.

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