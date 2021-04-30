Vali Bilmez, prestij cadde çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yenileme çalışmaları devam eden Hacıbekir Caddesi'nin son etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin eski Vali Konağı ile Soydan Kavşağı'nda devam eden prestij çalışmaları, tam kapanma süreciyle hız kazandı. Araç ve yaya trafiğine kapatılarak yapımı süren Hacıbekir Caddesi'nde zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt, kaldırım, refüj, peyzaj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları yapılacak. Caddede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

Caddenin kısıtlamalar sona ermeden tamamlanması talimatı da veren Vali Bilmez, çalışan işçilere de kolaylıklar diledi.