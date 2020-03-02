Vali Bilmez, Saray'da depremden etkilenen mahalleleri gezdi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde depremden etkilenen mahalleri gezerek, vatandaşlara ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Başkale ile Saray ilçelerinde yıkıma sebep olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalarla depremzedelerin yaraları hızla sarılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaları yerinde incelemek için önceki gün Başkale'de 8 mahalleyi gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde de depremden etkilenen Turanlar, Koçbaşı, Karahisar, Örenburç, Keçikayası ve Kapıköy mahallerinde incelemelerde bulundu. Sabahın eken saatlerinde Turanlar Mahallesi'ne gelen Vali Bilmez, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacaklar ilgili bilgi verdi.

Depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını ifade eden Vali Bilmez, bunun ise ülkemizin vatandaşlarına verdiği değerin bir göstergesi olduğunu söyledi. Depremde etkilenen mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Bilmez, “Vekillerimizle, AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte bugün sizlere ‘geçmiş olsun' demeye geldik. Buradaki mahallerimiz de depremlerden etkilendi. Sıkıntılarınız bizim sıkıntımız, acılarınız bizim acılarımızdır. Bu depremde biliyorsunuz Başkale ilçemizde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 67 vatandaşımız da yaralandı. Tekrar vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Bizler depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Çok şükür yapılan çalışmalarla da depremzede vatandaşlarımızın yaraları hızla sarılıyor. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Burada sizlere de önemli görevler düşüyor. Sizlerden birlik beraberlik bekliyoruz. Yetkili arkadaşlara lütfen yardımcı olun. Yardımlarınızla işler o kadar seri devam eder ve sizlerin mağduriyeti ortadan kalkmış olur” dedi.

Mahalle ziyaretlerinin ardından Kapıköy Sınır Kapısı'na geçen Vali Bilmez, burada kurulan sahra hastanelerinde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalarla alakalı yetkililerden bilgi aldı.

Vali Bilmez'e ziyaretinde AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve UMKE yetkileri eşlik etti.