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Vali Bilmez, şehit ailesine telekonferans görüşmesiyle taziyesini iletti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kinyaz Karalıoğlu’nun ailesine taziyesini telekonferans görüşmesiyle iletti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyesini telekonferans görüşmesiyle iletti.


Dün Eğribelen Mahallesi'ne yardım dağıtıp dönen belediye ekibinin bulunduğu araca Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda belediye personeli Yıldırım Demir ile araçta bulunan Kinyaz Karalıoğlu şehit olmuş, belediye personeli Taner Temizel ise yaralanmıştı.


Şehitlerden Kinyaz Karalıoğlu, dün gece Saray ilçesi Bakışık Mahallesi'nde toprağa verildi. Vali Mehmet Emin Bilmez, bugün şehit Karalıoğlu'nun ailesine taziyelerini telekonferans görüşmesi ile iletti. Vali Bilmez, “Allah şehidimize rahmet eylesin. Sizlere sabır versin. Başımız sağ olsun. Allah bizi şehidimizle cennetinde buluştursun. Masum insanlara yönelik yapılan bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin bu zulmünü Allah kabul etmesin. İnşallah memleketimizde bu tür hain saldırılar yapmak isteyenlere bir daha fırsat verilmeyecek. Terör yine günahsız insanları katletti. Bu hiçbir zaman kabul edilemez” dedi.

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