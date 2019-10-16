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Vali Bilmez şehit Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, 31 Mayıs 2019 tarihinde Edremit ilçesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu’nun ailesini ziyaret etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, 31 Mayıs 2019 tarihinde Edremit ilçesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte 31 Mayıs 2019 tarihinde Edremit ilçesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti. Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehidin ailesi ve bebeği Yiğit ile yakından ilgilendi. Ziyarette şehit Karakuzu'nun eşi Meliha Karakuzu'ya Vali Mehmet Emin Bilmez şehadet belgesi ile Türk Bayrağı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ise hizmet anısına plaket verdi.

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