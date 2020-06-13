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Vali Bilmez TÜGVA üyeleri ile bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tanışma toplantısına katıldı.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından ‘Yüksek İstişare Kurulu ve İl Yönetim Kurulu Tanışma Toplantısı' düzenlendi. Edremit ilçesinde yer alan Seyir Tepesinde düzenlenen toplantıya; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke,TEİAŞ Bölge Müdürü Orhan Aslantatar, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Vanlı iş insanları ve TÜGVA yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yönetim kurulu ve yüksek istişare kurulunun tanıtıldığı toplantıda, gençliğe yapılacak olan hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık üç saat süren toplantının Van'a hayırlı olması dileklerinde bulunulmasının ardından program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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