Vali Bilmez Tuşba Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ekim günü Van'da gerçekleştireceği toplu açılış töreninin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirleri yerinde inceliyor. Bu çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Tuşba Belediyesinin yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan bilgi aldı. Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlanmış olan binanın bu yönüyle, Van da bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Akman, ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandığını kaydetti. Taban alanı 2 bin 300 metrekare olan hizmet binasının toplam 12 bin 370 metrekare kapalı alana sahip olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Hizmet binamız; bodrum katı, zemin katı, çatı katı, ofis katları ile birlikte toplam 6 kattan oluşmaktadır. İlçemizin estetiğine değer katacak olan ve kullanım yönünden akıllı bina olma özelliği taşımaktadır. Hizmet birimleri ile çalışma ofisleri, konferans salonu, yemekhane, mescit ve sığınak bulunmaktadır. Ayrıca ısıtma ve iklimlendirme sistemi son teknolojiye göre tasarlanmıştır. Dolayısıyla bölgemizdeki hava şartları nedeni ile tüm dış etkenlere karşı ısıtma ve yalıtım sistemi kullanılmıştır. Ayrıca 20 dönümlük peyzaj alanına sahip hizmet binamızın çevre alanı Tuşba'nın da ilk kent meydanı olma özelliği taşımaktadır” dedi.

Van'ın ilk Selçuklu mimarisi özelliğini taşıyan Tuşba Belediyesi hizmet binasını çok beğendiklerini dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez ile beraberindekiler, hizmet binasının Tuşba'ya ve Tuşbalıya hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra buradan ayrıldılar.