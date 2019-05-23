Vali Bilmez: “Van Büyükşehir Belediyespor 2. Lig biletini alacaktır”

Lig biletini alacağına inandığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesporun Ankara Eryaman'da Esenler Erokspor ile yapacağı 3. Lig play-off final maçı öncesi açıklama yaptı. Vali Bilmez, “Zorlu ve uzun bir sezonun ardından TFF 3. Lig play-off finaline kalan Van Büyükşehir Belediyesporumuza 2. Lig yolunda başarılar diliyorum. Vansporun 2. Lig biletini alıp, Van'daki futbol hasretine son vereceğine inancım tamdır. Ankara Eryaman'da yapılacak olan final maçı öncesi, Van'da her kesimden insanın tek amaç için birlik olması, sporun birlik ve beraberliğe katkısını bir kez daha göstermiştir. Valilik olarak Ankara'ya gidecek taraftarlarımıza 2 adet otobüs tahsis ettik. Van'a ayrı bir heyecan ve hava katan Van Büyükşehir Belediyesporun final maçına giderek destek verecek hemşehrilerimize hayırlı yolculuklar dilerken, katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Ankara ve çevre illerdeki hemşehrilerimize de bu büyük günde, Vansporumuzun heyecanına ortak olup yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” dedi.