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Vali Bilmez ve eşinden şehit annesine sürpriz

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehit annesinin Anneler Günü’nü telekonferans görüşmesiyle kutladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehit annesinin Anneler Günü'nü telekonferans görüşmesiyle kutladı.


Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında 2007 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Halim Atlas'ın annesine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez Anneler Günü sürprizi yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, şehit ailesinin evini ziyaret edip şehit annesi Kevser Atlas'a çiçek ve hediyeler verdi.


Daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, valilik konağından telekonferans ile bağlanarak şehit annesi Kevser Atlas'ın Anneler Günü'nü kutladı. Vali Bilmez ve Meral Bilmez, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, “Size minnettarız. Şehidimizin ruhu şad olsun. Allah sizin de yüreğinize ferahlık versin” dedi.


Şehit annesi Kevser ile şehit babası Şerafettin Atlas ise Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in sürprizinin kendilerini çok duygulandırdığını belirterek teşekkür ettiler.

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