Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Mehmetçikleri ve Van'da görev sırasında yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınırındaki üs bölgesinde 21 Nisan 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Mehmetçikleri ve Van'da görev sırasında yaralanan polis memurlarını YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Bilmez, ayrıca beyin kanaması geçiren Valilik personeli Çetin Yağızer'in ailesine de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.