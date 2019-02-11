Vali Bilmez, ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Bilmez, ilk olarak Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'ndeki ESOB Başkanlığına gitti. Birlik Başkanı İsa Berge ve birlik üyelerince karşılanan Vali Bilmez, daha sonra toplantı salonuna geçti. Vali Bilmez'e, Başkan Berge tarafından yapılan çalışmalar ve birliğin yapısı hakkında bilgi verdi.

Vali Bilmez, toplumun önemli bir kesimini temsil eden esnaf birliğiyle bir araya gelmekten, güler yüzlü karşılamadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, esnaflara hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Bilmez, buradaki ziyaretini tamamladıktan sonra İskele Caddesi üzerinde bulunan defterdarlık binasına geçti. Vali Bilmez'e, Defterdar Murtaza Kamar tarafından kurumun yıllara göre tahsilat miktarları, gelir gider, kurumun yeni hizmet binası ve personel durumu hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Ziyarette konuşan Vali Bilmez, “Vatandaşa kaliteli hizmet sunulmasında hizmet binaları büyük önem taşıyor. İnşallah kısa sürede yeni hizmet binanız tamamlanır ve oraya taşınırsınız. Defterdarlık personelimizin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.