Vali Bilmez, Zübeyde Hanım ve İskele caddelerindeki çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘Prestij Cadde' projesi kapsamında yenilenen Zübeyde Hanım ile İskele caddelerinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Kentin ana arterlerinde başlatılan değişim dönüşüm çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, 1,5 kilometrelik Zübeyde Hanım Caddesi ile 440 metrelik İskele Caddesi'ndeki çalışmalarında sona geldi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen caddelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve Başkan Danışmanı Emre Güray eşlik etti.

Bir süre çalışmaları takip eden Vali Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Zübeyde Hanım Caddesi ile İskele Caddesi'nin Hazreti Ömer ve Yeniyol arasındaki kısmı modern bir görünüme kavuşacak.