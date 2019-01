Vali Bilmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın, meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Bu açıdan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.