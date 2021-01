Vali Bilmez'den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez mesajında, “Türkiye'de 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle, her yıl 10 Ocak tarihi "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaktadır. Basın ve yayın organlarımız, daima demokrasimizin mihenk taşlarından biri olmuştur. Kamuoyunu tarafsız ve doğru bilgilendirme; “iletişim çağı” olarak adlandırılan günümüzde haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından biri olan “Gazetecilik” mesleğinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir. Milletimizin gözü, kulağı olan basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtma ve toplumu aydınlatmalarıdır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiasının her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren ulusal basın mensuplarımız ile ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan yerel basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.