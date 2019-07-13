Vali Bilmez'den '15 Temmuz' mesajı

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Türk Ordusu içerisinde yuvalanan hainlerin, bundan 3 yıl önce devletimize, milletimize ve demokrasimize karşı yaptığı alçak kalkışma, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve masum sivilleri de hedef alan kalkışmada, Fethullahçı Terör Örgütü mensubu üniforma giymiş hainler, kendilerine emanet edilen tankı, topu, uçağı, helikopter ve ağır silahları, yine sinesinden çıktıkları kendi milletine yöneltmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatansever halkımız, bu ihanet çetesine dur demek için ülkemizin her yerinde olduğu gibi Van'ımızda da sokaklara, caddelere, meydanlara akarak, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu şanlı direnişimizin yıldönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini lanetliyor, geleceğine sahip çıkma kararlılığıyla ve aynı yüce duygularla bir araya gelen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü ihanetten korusun, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” dedi.