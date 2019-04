Vali Bilmez'den ‘2 Nisan' mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Bugün, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bugün aynı zamanda yüzyıllardır kardeşçe yaşamayı başarmış binlerce vatandaşımızı acımasızca şehit eden ittifakların hezimetlerinin de yıldönümüdür. Topraklarını korumak için cennet vatanın her bir köşesinde gözünü kırpmadan can verecek şehitleri bulunduğunu hesap edemeyen gafiller, tarihten ibret almamakta, ısrarla zaman zaman aynı kalkışmalara yeltenmektedir. Aslında kurtuluş günleri, her yıl yeniden ve şevkle gençlerimize; geleceği görmek için geçmişi anlama gerektiğine dair bir şuur vermeye gayret ettiğimiz günlendir. Vatanımızın işgal ve insanımızın esir edilmeye çalışıldığı o süreçte; yüz binlerce vatan evladı, kanı ve canı pahasına mücadele etmiş, düşman birliklerine fırsat vermemiştir. Van'ımızda; 101 yıl önce, otuz binden fazla şehit verilerek bizlere vatan kılındı. Bu değerli tabloda şehitlerimizin 120 evladımızın ve binlerce isimsiz kahramanımızın imzası vardır. Aradan geçen zaman zarfında, birlik ve beraberliğini pekiştirmiş, insanlığa sevgi ve huzur aşılayan güçlü bir Van inşa ettik. Düşman kim olursa olsun, içeriden ya da dışarıdan nereden saldırırsa saldırsın biz milletimiz olarak inancımızdan aldığımız kudret, tarihimizden aldığımız ibret ve dört elle sarıldığımız birlik ve beraberliğimiz sayesinde Allah'ın da izniyle yenilmedik yenilmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluş bayramınızı tebrik eder; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek dilerim. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.