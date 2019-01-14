İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bilmez'den adliye ziyareti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kurumlara iade-i ziyarette bulunuyor.


Vali Bilmez, bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Adliye binası önünde Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin tarafından karşılanan Vali Bilmez, bir süre makam odasında sohbet etti. Vali Bilmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Keskin, adliyenin fiziki durumu ve işleyişi hakkında bilgi verdi.


Vali Bilmez, daha sonra aynı bina içerisinde bulunan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu ve 1. İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven ile görüştü. Komisyon Başkanı Çavuşoğlu ve İdare Mahkemesi Başkanı Arseven ile bir süre sohbet eden Vali Bilmez, daha sonra adliyeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.