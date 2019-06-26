Vali Bilmez'den Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ziyaret

Vali Bilmez, kurum ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Başhekim Dt. Özkan Arık tarafından karşılandı. Vali Bilmez, diş sağlığı merkezinde incelemelerde bulunarak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Özkan Arık'dan bilgiler aldı.

Sağlık alanında Van'ın yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Bilmez, insana verilen değerin kaliteli sağlık hizmetinden geçtiğini bildirdi. Verdiği bilgiler için Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve ekibine teşekkür eden Vali Bilmez, daha sonra buradan ayrıldı.