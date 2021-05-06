Vali Bilmez'den başarılı trafikçilere belge

Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Levent Böke, Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Ulaşım Şube Müdürlüğü Trafik Denetim ekiplerinin başarılı personelini makamında kabul etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, trafik konusunda vatandaşların eğitiminin çok önemli olduğunu belirterek, “Son yıllarda trafik ve yaya güvenliği konusunda alınan tedbirler kazaları büyük oranda azaltmıştır. İnşallah eğitimler, vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve kurallara uyulmasıyla çok daha iyi olacağız” dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik ederek başarı belgelerini verdi.