Vali Bilmez'den Başkan Akman'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Yapılan devir teslim töreninin ardında tebrikleri kabul eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bugün de Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ağırladı. Sabah saatlerinde Tuşba Belediyesine gelen Vali Bilmez, Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri tarafından karşılandı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Vali Bilmez, Başkan Akman'a Tuşba'ya hizmet yolunda başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akman ise, aradan geçen seçim sürecinin ardından hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerinin altını çizdi. ‘Tuşba ortak paydamızdır' diyen Başkan Akman, seçimlerin geride kaldığını, ilçeyi kalkındıracak ve gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerle daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. Başkan Akman, toplumun tüm katmanlarını kucaklayacaklarını ve hiç kimseyi ötekileştirmeden canla başla ilçeye hizmet edeceklerini vurguladı. Başkan Akman, herkesin ve her kesimin başkanı olarak hiç kimseyi ayrıştırmadan meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte aşk ve şevkle Tuşba ve Tuşbalılara hizmet edeceklerini söyledi.