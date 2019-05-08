Vali Bilmez'den Başkan Ensari'ye ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Van Valisi Bilmez; Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Atay, belediye encümenleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Belediye binası önünde yapılan karşılaşmanın ardından Vali Bilmez, Başkan Şefik Ensari'nin makamın geçti. Burada Başkan Ensari ile bir süre sohbet ederek görevinde başarılar dileyen Vali Bilmez'e, filografi sanatıyla yapılmış tablo hediye edildi.

Vali Bilmez, daha sonra ilçeden ayrıldı.