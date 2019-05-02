Vali Bilmez'den Başkan Say'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren bir yandan belediye hizmetlerini yürüten, öte yandan tebrikleri kabul eden Başkan Say, sabah saatlerinde ise Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ağırladı. Başkan İsmail Say, yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, makama geçerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Say'a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Bilmez, iyi hizmetler yapılması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Say ise, Edremit'in gelişmesi ve kalkınması yolunda çalışacaklarını belirterek, görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini kaydetti.

Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Say, Vali Bilmez'e Edremit tablosu hediye etti. Vali Bilmez daha sonra belediyeden ayrıldı.