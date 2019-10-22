Vali Bilmez'den depremin yıldönümü mesajı

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “İlimizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan Van depreminin 8. yıldönümünde hayatını kaybeden 644 vatandaşımızın, yaralılarımızın ve sönmüş ocaklarımızın acısını ilk günkü gibi yaşıyoruz. 23 Ekim 2011'de 7.2 ve 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğündeki depremler, Van'ımızda maddi-manevi büyük yıkımlara sebep oldu. Ancak; gerek devletimiz, gerekse hükümetimiz ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızın kısa zaman içerisinde yaptığı yardımlar, yaşanan yıkımın etkilerini azaltırken, yaraların da sarılmasına katkı sağladı. Deprem sonrası, başta dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimizin tüm kurmayları kısa sürede ilimize gelerek koordinasyonu sağlamış ve Van'ın kaderine terk edilmediğini, devlet vatandaş birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini sergilemişlerdir. Sağlanan bu koordinasyonla depremin hemen ardından geçici barınma ve gıda gibi acil ihtiyaçlar hızla giderilirken, çok kısa zaman içerisinde yine 25 bin 570 konut tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Ayrıca 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 iş merkezi, 3 bin 194 ahır inşa edilerek ilimiz deprem öncesinden daha iyi bir kent haline getirildi. Tüm bu çalışmalarımızla depremzede Vanlıların gönlünde yer ettik. Deprem bölgesinde bulunan ilimizde, bu tür afetlerin etkisini en aza indirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu anlamda Van'da kaliteli yapı inşası konusunda denetimlerimiz aksamadan devam ediyor. Aynı zamanda deprem bilincinin oluşturulması için AFAD her kesimden insana ulaşarak eğitimler veriyor. Bu vesile ile 2011 yılında yaşanan depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, Yüce Allah'tan bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum” dedi.