Vali Bilmez'den gençlere moral ziyareti

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu eğitime kazandırılan 12 derslikli 750 öğrenci kapasiteli sürekli eğitim merkezleri, üniversiteye hazırlanan gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Çoğunluğunu dar gelirli öğrencilerin oluşturduğu sürekli eğitim merkezi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından ziyaret edildi. Teker teker sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Bilmez, gençlere geleceğe yönelik önemli tavsiyelerde bulunarak, yaklaşan üniversite sınavı içinde başarı diledi.

Eğitim merkezi idarecileri ve öğretmenleriyle de bir süre görüşen Vali Bilmez, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.