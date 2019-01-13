Vali Bilmez'den hafta sonu mesaisi

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Tuşba ilçesi sınırlarındaki İskele Mahallesi Yaşar Kemal Parkı'nda incelemelerde bulunan Vali Bilmez, buradaki mesire alanları hakkında belediye yetkililerinden bilgi aldıktan sonra, feribot iskelesine geçti. Feribotların taşıdığı yükler ve çalışmaları hakkında bilgilendirilen Vali Bilmez, daha sonra yine aynı mahalledeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'na geçti. Buradaki sosyal tesisleri inceleyen Vali Bilmez, bir süre Van Gölü sahiline inerek kısa bir gezinti yaptı. Daha sonra Van Gölü için büyük bir öneme sahip ve belediyenin 100 milyon lira maliyetli Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaat alanını gezen Vali Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş'tan tesisin son durumu hakkında bilgi aldı.

Gezi ve incelemelerini Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile sürdüren Vali Bilmez'i karşılayan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, OSB'de üretim yapan fabrikalar ile alt yapısı tamamlanan, 4 ve 5'inci etaplar hakkında bilgi verdi. Burada bulunan Fuar ve Kongre Merkezi'ni de gezen Vali Bilmez, ardından Sanayi Sitesini ziyaret etti. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Yıldızbaş tarafından karşılanan Vali Bilmez, sanayicinin sıkıntılarını dinledikten sonra şehir otogarına geçti. Otobüs firmalarının bilet satış reyonlarındaki personelleriyle de bir süre hasbihal eden Vali Bilmez, buradan Van-Gürpınar karayolu üzerinde bulunan tekstil kente geçti. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından karşılanan Vali Bilmez, tekstil kentteki fabrikalar ve istihdam edilen personel hakkında bilgilendirildi.