Vali Bilmez'den İlbank A.Ş. Van Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Ş. Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk'ten yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında Vali Bilmez, İlbank Van Bölge Müdürlüğüne gitti. Kurum binası önünde Bölge Müdürü Kayatürk ve idari personel tarafından karşılanan Vali Bilmez, daha sonra Bölge Müdürü Kayatürk'ün makamına geçti.

Burada bir süre sohbet eden Vali Bilmez'e, Bölge Müdürü Kayatürk sorumluluk alanları içerisinde bulunan Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerindeki genel durumla ilgili bilgi verdi. Bölge Müdürü Kayatürk, belediyeler ve il özel idarelerine sağladıkları finansmanlar, yapılan yatırımlar, hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Vali Bilmez, yapılan yatırımların ve devam eden projelerin takibinin önemli olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Müdür Kayatürk ve çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Bilmez, kurum binasını gezdikten sonra ziyaretini tamamladı.