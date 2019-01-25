Vali Bilmez'den İpekyolu Kaymakamlığına ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk'ü ziyaret ederek, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Bilmez'i kaymakamlık binasında Kaymakam Cemil Öztürk ve kamu kurum müdürleri karşıladı. Buradan Kaymakam Öztürk'ün makamına geçen Vali Bilmez'e; ilçenin güvenlik, sağlık, eğitim, nüfus gibi genel konularında, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında slaytlar eşliğinde bilgi verildi. Vali Bilmez, sunumun ardından yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakam Öztürk ve kamu kurum müdürlerine teşekkür etti.

Van'ın en büyük merkez ilçelerinden biri olan İpekyolu'na, bundan sonra da birçok hizmetin yapılacağını ifade eden Vali Bilmez, başta Kaymakam Öztürk ve ekibinin aynı azim ve gayretle çalışmalarını sürdüreceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Vali Bilmez, valilik olarak Van'ın kalkınması ve sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içinde çalışma yapacaklarını ve kurumlara her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Vali Bilmez'e günün anısına üzerinde Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu tablo hediye etti.

Vali Bilmez, Kaymakam Öztürk ve kamu kurum müdürleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ziyaretini tamamladı.