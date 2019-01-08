Vali Bilmez'den itfaiyeye ziyaret

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde bulunan itfaiye teşkilatını ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan ve İtfaiye Daire Başkanı Abdülillah Arvas ile birlikte itfaiye kampüsünü gezen Vali Bilmez, yeni alınan araçları tek tek inceleyerek, itfaiye personeli ile sohbet etti.

Bölgenin en büyük itfaiye filosuna ve en donanımlı personeline sahip olan büyükşehir itfaiyesinin başarılı çalışmamalara imza atacağına inandığını belirten Vali Bilmez, itfaiyeciliğin önemine dikkat çekti.

Vali Bilmez, itfaiye ziyaretinin ardından talihsiz bir kaza sonucu yaralanan Yol Yapı Daire Başkanlığında görevli operatör Bedrettin Enterili'yi ameliyat olduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ziyaret etti. Hastanede Enterili'nin yakınları ile görüşen Vali Bilmez, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak doktorlardan operatörün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.