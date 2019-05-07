Vali Bilmez'den kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret

Bu kapsamda Vali Bilmez, ilk olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Van Belgelendirme Müdürlüğünü ziyaret etti. Müdür Esma Yörük tarafından karşılanan Vali Bilmez, buradan makam odasına geçti. Kurumun işleyişi, personel sayısı hakkında Müdür Yörük'ten sunum eşliğinde bilgi alan Vali Bilmez, kurum binasını gezdikten sonra ziyaretini tamamladı.

Vali Bilmez, daha sonra Basın İlan Kurumunu (BİK) ziyaret ederek İl Müdürü Çetin Yılmaz ile bir süre görüştü. Vali Bilmez, Müdür Yılmaz'dan kurumun işlevi, personel sayısı ve Van'daki yerel basının durumu, ilan potansiyeli ile ilgili bilgi alarak, yerel basının geleceği ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Bilgilendirmenin ardından Basın İlan Kurumu Müdürü Çetin Yılmaz, Vali Mehmet Emin Bilmez'e ziyaret anısına ilk özel ilan reklam yıllığı olan Salık Veren Muhibban isimli kitabı hediye etti.

Vali Bilmez'in, sonraki durağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü oldu. Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından karşılanan Vali Bilmez, buradan makam odasına geçerek müdür yardımcılarıyla tanışıp bir süre sohbet etti.

Kurumun genel durumu, sorumluluk bölgesi ile ilgili bilgi alan Vali Bilmez, yaptıkları çalışmalardan dolayı Müdür Coşkun'a teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.