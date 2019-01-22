Vali Bilmez'den kamu kurumlarına ziyaret

Vali Bilmez'in ilk ziyareti, İl Müftülüğüne oldu. Yeni hizmet binası önünde Müftü Nimetullah Arvas, merkez ilçe müftüleri ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, bilgilendirmenin yapılacağı salona geçti. Din hizmetleri, eğitim hizmetleri, mali işler, personel durumu ve farklı alanlardaki birçok çalışma ve projelerle ilgili olarak Vali Bilmez'e sunum yapıldı.

Sunumun ardından konuşan Vali Bilmez, toplum üzerindeki etkisine dikkat çektiği din adamlarının yaşam tarzlarıyla örnek olması gerektiğini ifade etti. Müftülük tarafından yapılan çalışmaların ve hayata geçirilen projelerin çok değerli olduğunu belirten Vali Bilmez, özellikle cami-çocuk buluşması projesinin önemini vurguladı. Vali Bilmez, "4-6 yaş grubu çocuklarımıza camilerde eğitim verilmesi, dini konularda bilgi sahibi olmaları ve çocuk seslerinin camilerde yankılanması çok önemli bir iş. Bu konuda çok iyi çalışmalar yapılıyor” dedi.

Vali Bilmez, sonraki ziyaretini de İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirdi.

Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu tarafından karşılanan Vali Bilmez, bir süre Müdür Sünnetçioğlu'nun makamında sohbet etti. Daha sonra slaytlar eşliğinde Van'daki sağlık hizmetleri, yapılan çalışmalar, hastaneler, personel sayısı, hasta potansiyeli, yatak sayısı gibi birçok konuda Vali Bilmez bilgilendirildi.

Bilgilendirmede Halk Sağlığı Hizmetleri ile Kamu Hastaneleri başkan ve yardımcıları da hazır bulundu.

Vali Bilmez, bilgilendirmenin ardından günün anısına fotoğraf çektirerek ziyaretini tamamladı.