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Vali Bilmez'den Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Karayolları 11.

Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Edremit ilçesindeki karayolları yerleşkesinde müdürlük binası önünde Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş ve idari personel tarafından karşılanan Vali Bilmez, buradan toplantı salonuna geçti.


Bölge Müdürü Gülhaş tarafından Vali Bilmez'e, sorumluluk bölgesi olan Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerindeki yatırımlar ile devam eden projeler hakkında slaytlar eşliğinde sunum yapıldı.


Vali Bilmez, sunumun ardından yaptığı açıklamada, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Yeni yerleşkenin de çok güzel olduğunu ifade eden Vali Bilmez, yatırımların ve çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürülmesini isteyerek çalışanlara teşekkür etti.


Vali Bilmez, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü idari binası ve atölyeleri gezdikten sonra ziyaretini tamamladı.

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