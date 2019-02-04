Vali Bilmez'den kurum ziyaretleri

Sabah saatlerinde ilk olarak Edremit Kaymakamlığına giden Vali Bilmez'i Kaymakam Atıf Çiçekli karşıladı. Kaymakamlık ziyaret defterini imzalayan Vali Bilmez'e, Kaymakam Çiçekli, makam odasında ilçede kaymakamlık ve belediye tarafından yürütülen projeler, yapılan yatırımlar ve ilçenin genel durumu ile ilgili bilgi verdi.

Vali Bilmez, bilgilendirmenin ardından, kaymakamlık binasında incelemelerde bulunarak, ziyaretini tamamladı.

Edremit Kaymakamlığı ziyareti sonrası Vali Bilmez, Özalp karayolu üzerinde bulunan Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçti. Müdürlük binası önünde Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve personel tarafından karşılanan Vali Bilmez, bir süre Müdür Yıldırım'ın makam odasında sohbet etti.

Toplantı salonuna geçen Vali Bilmez, çalışanlarla tanışarak sohbet ettikten sonra, Bölge Müdürü Yıldırım tarafından sunum eşliğinde kurumun yaptığı faaliyetler hakkında bilgilendirildi.

Bölge Müdürü Yıldırım, sunumda sorumluluk alanında bulunan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki gümrük kapılarındaki ithalat, ihracat, sınır ticareti, yolcu ve araç giriş çıkış sayıları, kaçakçılık, ticaret ve yolcu sayısında hedeflenen rakamlar ile gümrük kapılarının genel durumuyla ilgili bilgi verdi.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısının modernizasyonunda gelinen son durumu da anlatan Yıldırım, talep ve sorunlarını da Vali Bilmez'e iletti.

Sunumun ardından konuşan Vali Bilmez, gümrüklerin son dönemde iyi bir noktaya geldiğini belirterek, gümrüklerde çalışan personellerin zor ve hassas bir görev yaptığını ifade etti.

Günün anısına Bölge Müdürü Yıldırım tarafından plaket takdimi yapılan Vali Bilmez, gümrükte yakalanan kaçak eşyaların depolandığı alanlarda inceleme yaptıktan sonra kurumdan ayrıldı.