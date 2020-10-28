Vali Bilmez'den Mevlid Kandili mesajı

Vali Bilmez, mesajında, “Alemlerin Efendisi Hazreti Muhammed (sav)'in dünyaya teşrif edişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün insanlığın yaşadığı sorunları göz önüne getirdiğimizde, Peygamberimizin ortaya koyduğu ve örnek olarak yaşadığı, hak ve adalet gibi kavramların, insanlık için ne kadar önemli olduğu günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle Vanlı hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek günün birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.