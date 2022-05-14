İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Bilmez'den MHP'ye veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile tayini çıkan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp ve yönetimine veda ziyaretinde bulundu.


Valiler Kararnamesi ile tayini çıkan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretleri çerçevesinde MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaretinde partililerle sohbet eden Vali Bilmez, Güngöralp'a başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, görev yaptığı dört yıl boyunca Van'a önemli katkılarda bulunduğu için Vali Bilmez'e teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.