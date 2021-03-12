Vali Bilmez'den okul ziyareti

Sabah saatlerinde okula gelen Vali Bilmez'i, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve öğretmenler karşıladı. İlk olarak ana sınıfına giren Vali Bilmez, minik öğrencilerin sıralarına oturarak onlarla yakından ilgilendi. Vali Bilmez, çalışma ve etkinliklerini birlikte yaptığı minik öğrencilerin sevincine ortak oldu. Daha sonra 8. sınıf öğrencilerinin sınıfına giren Vali Bilmez, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak hedeflerini belirlemelerini istedi. Vali Bilmez, “Hedefinizi hep canlı tutun. Umutsuzluğa kapılmayın. İyi bir planlama ile istediğinizi elde edersiniz. Kendinize güvenin. Okul insana sadece rehberlik eder. Asıl cevher insanın kendisidir” dedi.

Öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplayan Vali Mehmet Emin Bilmez, öğretmenlerle bir araya gelip bir süre sohbet ettikten sonra programını tamamladı.