Vali Bilmez'den Omicron uyarısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile birlikte 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Van-Kocaeli Dostluk Parkı'nda düzenlenen programda gazetecilerle sohbet eden Vali Bilmez, basının önemine değindi. Gündemle ilgili de açıklamada bulunan Vali Bilmez, “Özellikle pandemi başta olmak üzere zor bir dönemden geçiyoruz. Ama ilimizde başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özellikle güvenlik mensupları bu süreçte ciddi organize oldular. Halkımız da Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kurallara uyarak, ilimiz Türkiye'de genelde en iyi illerden oldu. Şu anda da Türkiye'nin en iyi illerinden biriyiz ama yeni varyant hızlı bir şekilde yayılıyor. Omicron varyantı, bölgemizde de artık tespit edildi. Şu anda ilimizde daha tespit edilmedi ama 3-5 şüpheli vakamız oldu. Onları Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderdik ve olumsuz sonuç geldi ama bu gelmeyecek anlamına gelmiyor” dedi.

Aşıda hala özlenen düzeyde olmadıklarının altını çizen Vali Bilmez, “Özellikle ikinci doz aşısını olmayan vatandaşları aşı olmaya davet ediyoruz. Eğitimin aksamaması, sağlık çalışanlarının daha çok sıkıntı çekmemesi için ne olur aşımızı olalım ve kalabalık ortamlarda uzun süre durmamaya çalışalım. Taziyelerde uygulamaya çalıştığımız yemek verilmemesine Van halkı büyük oranda riayet ediyor. Bu uygulamamıza hala devam edelim. Şu üniversite hastanemizde pandemi hastası hiç kimse yok. İlimizde pozitif olup hastanede olan hasta sayımız ise 20'nin altındadır. Bu durumumuzun devam etmesi için aşı olalım. İkinci doz aşıda 17 yaş üstünde daha yüzde 74.2 civarındayız. İnşallah en kısa sürede kentimizi maviye çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kurallara vatandaşların bundan sonra da riayet etmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Bilmez, “Özellikle mesafe, maske ve hijyen konusundaki duyarlılığımıza devam edelim. Ama sosyal hayatımız ve ekonomik hayatımızda da bir kısıtlamaya gitme taraftarı değiliz. İnşallah gitmeyeceğiz. Şu anda durumumuz iyi ama vatandaşlarımız bu duyarlılıklarını devam ettirsinler. Bölgemizde hava soğuk olduğu için kapalı ortamlarda kalabalık olarak uzun süre kalmamaya gayret gösterelim. Şu anda genç ve orta yaş grubunda aşı olmayanlarda daha çok vaka görüyoruz. Ama hastanede yatanların çoğunun ya aşı olmamış ya da hatırlatma dozunu zamanında olmamış olduklarını söyleyebilirim” diye konuştu.