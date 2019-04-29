Vali Bilmez'den Rektör Şevli'ye ziyaret

Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Nisan 2019'daki kararnameyle Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ziyaret etti. Vali Bilmez, Rektör Şevli'yi tebrik ederek yeni görevinin hayırlara vesile olmasını dilerken, Rektör Şevli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Şevli, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde Van'a ve üniversiteye hizmet etmek için yoğun bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin Vali Mehmet Emin Bilmez'e hediye takdimiyle son buldu.