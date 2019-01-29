Vali Bilmez'den siyasi partilere ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti, CHP ve MHP'nin il başkanlıklarını ziyaret etti.

Vali Bilmez, ilk ziyaretini Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığına yaptı. Vali Bilmez, parti binası önünde AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partinin il yönetimiyle bir araya gelen Vali Bilmez, kentin gelişmesi için siyasi partiler başta olmak üzere her kesim ile yakın bir diyalog içerisinde olacaklarını söyledi. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Bilmez, “Hükümetimizin politikalarını hem valilik hem de büyükşehir belediyesi olarak en iyi şekilde uygulayacak, hep birlikte Van'ın sorunlarını çözmek için azami gayret göstereceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, ziyaretinden dolayı Vali Bilmez'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanlığına geçen Vali Bilmez, İl Başkanı Mehmet Kurukçu ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. İl binasında CHP yönetimi ile bir süre görüşen Vali Bilmez, ilin gelişmesi ve sorunların çözümü adına siyasi partiler, dernekler, meslek odaları ve topluma yön veren her kesim ile karşılıklı görüş alışverişin faydalı olacağına inandığını belirtti.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı Vali Bilmez'e teşekkür eden İl Başkanı Kurukçu, Van'a hizmet noktasında işbirliği yapma konusunda hazır olduklarını ifade etti.

Vali Bilmez'in bir sonraki durağı ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı oldu. MHP İl Başkanı Mehmet Salih Güngöralp ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Vali Bilmez, MHP'nin köklü bir parti olduğunu, ülkenin gelişmesi için hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

MHP İl Başkanı Güngöralp ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'ın gelişmesine yönelik her türlü çalışmaya destek olacaklarını belirtti. Başkan Güngöralp, günün anısına Vali Mehmet Emin Bilmez'e Kur'an-ı Kerim ve üzerinde Osmanlı Tuğrası'nın bulunduğu tablo hediye etti.