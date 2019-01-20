Vali Bilmez'den taziye ziyareti

Vali Bilmez, önceki gün evinde hayatını kaybeden emekli güvenlik korucusu Orhan Berge'nin annesi Ayşe Berge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bilgi Mahallesi'ndeki taziye evinde aile fertlerini ziyaret eden Vali Bilmez, taziyelerini iletti.

Ziyarette Vali Bilmez'e; AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan ve İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan eşlik etti.

Taziye sahibi Orhan Berge, tüm Bilgi Mahallesi halkı adına acılarına ortak olan Vali Mehmet Emin Bilmez ile beraberindekilere teşekkür etti.