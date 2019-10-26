Vali Bilmez'den taziye ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçtiğimiz gün iş kazasında hayatını kaybeden belediye personeli Habip Polatcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberinde Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte geçtiğimiz gün iş kazasında hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi personeli Habip Polatcan'ın için ilçede açılan taziye evine geldi. Burada Polatcan ailesine başsağlığı dileyen Vali Bilmez, ailenin acısını paylaştı.

Vali Bilmez ayrıca Twitter hesabında “Elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz mesai arkadaşımız Jeoloji Mühendisi Habip Polatcan'ın Erciş İlçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.