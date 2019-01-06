Vali Bilmez'den VASKİ'ye ziyaret

Göreve başladığı andan itibaren kentteki kurumları gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, VASKİ'yi ziyaret ederek, geniş kapsamlı bir brifing aldı. Birim çalışanlarıyla da tanışarak sohbet eden Vali Bilmez, daha sonra toplantı salonuna geçerek, kurum amirleriyle tek tek tanışarak sorumlu oldukları alanlar ilgili sorular sordu. Genel Müdür Ali Tekataş tarafından slayt eşliğinde yapılan sunumun ardından Vali Bilmez, kurumdan ayrıldı.