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Vali Bilmez'den VASKİ'ye ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Makine İkmal Garajında incelemelerde bulundu.


Vali Bilmez, incelemelerde bulunmak üzere Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde bulunan VASKİ Genel Müdürlüğüne ait Makine İkmal Garajına gitti. Burada VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, yardımcıları ve daire başkanları tarafından karşılanan Vali Bilmez, alanı gezdi. Genel Müdür Ülker Cem Kaplan'dan bilgi alan Vali Bilmez, garaj ve atölyelerde de incelemelerde bulundu.


İncelemelerin ardından VASKİ ana binasına giden Vali Bilmez, burada Genel Müdür Ülker Cem Kaplan'dan çalışmalarla ilgili brifing aldı.

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