Vali Bilmez'den VASKİ'ye ziyaret

Vali Bilmez, incelemelerde bulunmak üzere Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde bulunan VASKİ Genel Müdürlüğüne ait Makine İkmal Garajına gitti. Burada VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, yardımcıları ve daire başkanları tarafından karşılanan Vali Bilmez, alanı gezdi. Genel Müdür Ülker Cem Kaplan'dan bilgi alan Vali Bilmez, garaj ve atölyelerde de incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından VASKİ ana binasına giden Vali Bilmez, burada Genel Müdür Ülker Cem Kaplan'dan çalışmalarla ilgili brifing aldı.