İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bilmez'den vatandaşlara uyarı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşları kapalı olan yolu kullanmamaları yönünde uyardı.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Çatak kara yolu üzerindeki Elmacık bölgesinde yola çığ düştüğünü söyleyen Vali Bilmez, “Dün geceden itibaren yolu kapatmıştık. Sabah da tipiden dolayı açmadık. Elhamdülillah yolun kapalı olmasından dolayı herhangi bir sıkıntı olmamış. Vatandaşlarımızın o yolu kullanmaya çalışmamasını, yol tehlike arz etmektedir. Jandarma ekiplerimiz engel oluyor. Buna ilişkin yolun kullanılmaya çalışılmaması özellikle vatandaşlarımızdan talebimizdir. Herhangi can ve mal kaybımız da yoktur” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.