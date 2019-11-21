İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bilmez'den veli-okul işbirliği geliştirme etkinliğine destek

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Veli-Öğrenci ve Okul işbirliğini geliştirme” programı kapsamında Özalp ilçesinde ikamet eden Okutman ailesine misafir oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce veli, öğrenci ve okul ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bir proje düzenlendi. Proje kapsamında Van ve ilçelerdeki öğretmenler, veli ve öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, öğrencilerin derslerde eksik kaldığı noktaların bir kez daha üzerinden geçiliyor.


Bu kapsamda Özalp'te gezi ve incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de, Okutman ailesine misafir oldu.


Özalp 20 Temmuz İlk ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından evlerinde ziyaret edilen Semanur ve Beyzanur Okutman ile bir süre sohbet eden Bilmez, ara tatili fırsata çevirme adına velilerle öğretmenlerin kaynaşmasının öğrenci için büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.


Vali Bilmez, "İl ve ilçelerimizde öğretmenlerimiz tarafından 75 bin ev ziyaret edildi. Bizde bu kapsamda etkinliğe destek için Özalp ilçemizde Okutman ailesine misafir olduk. Öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmak ve beraberinde devlet ile millet kaynaşmasını sağlayacak projenin öğrencilerimiz üzerinde de çok büyük bir etkisi olacağına inanıyorum. Semanur ve Beyzanur kardeşlere eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Bilmez'in ev ziyaretine Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.