Vali Bilmez'den yaralı işçilere ziyaret

Vali Bilmez, yaralılara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek Hastane Başhekimi Sebahattin Çelik'ten yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Hastane önünde bekleyen şehit işçilerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaralıların ailelerine de yaralı işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yaralıları ziyarette Vali Bilmez'e İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da eşlik etti.