İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bilmez'den yaralı korucuya ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


Çaldıran ilçesi Yukarı Yanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile saldırı düzenlenmiş ve olayda bir korucu ayağından yaralanmıştır. Vali Bilmez, beraberindekilerle yaralı korucuyu tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ziyaret etti.


Ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Bilmez, “Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır. Çaldıran ilçemizde hain terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan güvenlik korucumuzu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah acil şifalar versin. Teröre ve destekçilerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.