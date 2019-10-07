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Vali Bilmez'in eşi, çocukları ve gençleri misafir etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar ve gençlerle yazlık konutunda bir araya geldi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar ve gençlerle yazlık konutunda bir araya geldi.


Meral Bilmez, koruma altındaki çocuklar ve gençleri hafta sonu iki ayrı grup hâlinde ağırlayarak, onlarla farklı etkinlikler kapsamında güzel vakit geçirdi. Van Gönül Elçileri ve Çocuk ve Gençlik Kampüsü projelerinin koordinatörü olan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Korumamız altındaki çocuklarımızın fiziksel, bilişsel ve ruhsal kapasitelerini geliştirmek için uyguladığımız farklı programların yanında bu kez de gönüllerince eğlenmeleri, eğlenirken öğrenmeleri için valimizin değerli eşleri ve Van Gönül Elçileri Topluluğunun kurucusu Meral Bilmez Hanımefendinin kıymetli davetleri üzerine hafta sonunu valilik yazlık konutundaki bu kapsamlı programla geçirdik. Bizleri ağırlayan ve çocuklara karşı hassasiyetini esirgemeyen Meral Bilmez Hanımefendiye il müdürlüğümüz ve çocuklarımız adına teşekkür ederim" dedi.

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